Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bozdoğan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

06.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:34
Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde, mantar yemeği yiyen Emre ve Ece E. ile Esra İ, Şefika Y. ve Tarkan A. bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 5 kişi, verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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