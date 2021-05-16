Aydın'da maç izlerken kalp krizi geçiren kişi toprağa verildi
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Aydın'da maç izlerken kalp krizi geçiren kişi toprağa verildi

Aydın'da maç izlerken kalp krizi geçiren kişi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını televizyondan izlerken kalp krizi geçiren Galatasaray taraftarı toprağa verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını televizyondan izlerken kalp krizi geçiren Galatasaray taraftarı toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre karşılaşmayı Davutlar Mahallesi'nde arkadaşının evinde izleyen Muharrem Günay (35), bir anda yere düştü.

Günay'ın arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Günay, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tabutunun üzerin forma ve atkı kondu

Günay için Koçarlı ilçesinin Halilbeyli Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine yakınlarının yanı sıra taraftar grubu üyeleri katıldı.

Günay'ın tabutunun üzerine Galatasaray forması ile atkısı kondu. Cenaze, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"Heyecanına yenik düştü"

Günay'ın, maçı birlikte izlediği arkadaşı Molla Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının bir dönem Davutlar Belediyespor'da futbol oynadığını ve Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

Molla, "Devre arasına doğru heyecanlandı. 'Yener miyiz, yenmez miyiz?' diye çok söylendi. Bundan dolayı heyecanına yenik düştü. Biz şaka yaptığını zannettik ama hayatını kaybettiğini gördük. Allah rahmet eylesin, camiamızın başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Günay'ın kardeşi Musa Günay ise kalp rahatsızlığının ailede genetik olduğunu, babalarını da kalp krizi sonucu kaybettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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