Aydın'da Kovid-19 tedavisinde bir ilk Aydın'da, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınan Kovid – 19 hastası, ilk kez İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte uygulanmasıyla sağlığına kavuştu.

Aydın'da, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınan Kovid – 19 hastası, ilk kez İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte uygulanmasıyla sağlığına kavuştu.

22 Nisan 2020 tarihinde KovidD-19 tanısı konulan 58 yaşındaki Y.A. adlı hasta, Aydın Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine yatırılarak tedavisine başlandı. İlaç tedavisine rağmen klinik durumu ağırlaşan Y.A., 27 Nisan 2020 tarihinde yoğun bakım ünitesine alındı. Burada ilaç tedavisine ek olarak İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonunda İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavileri birlikte uygulandı.

Aydın'da ilk olarak ve ülke genelinde ise çok az sayıda hastanede uygulanan Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon (kanda dolaşan zararlı sitokin maddelerinin seviyelerini düşürerek bağışıklık sisteminin zayıflamasını önleme ve organ yetmezliğini engelleme metodu) ve İmmün Plazma tedavilerinin birlikte uygulanması ile hastanın klinik durumunda hızlı bir iyileşme gözlendi. Y.A., 16 Mayıs 2020 tarihinde yoğun bakım ünitesinden servise çıkarıldı. Servis izlemlerinde de klinik düzelmesi devam eden Y.A., 21 Mayıs 2020 tarihinde şifa ile taburcu edildi.

29 gün süren tedavi sürecinin sonunda taburcu olan hasta Y.A., "Doktor ve hemşirelerden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun" diyerek mutluluğunu ifade etti.

(Mehmet Barlas/İHA)

Kaynak: İHA