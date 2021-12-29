Aydın'da, kırılan vinç aparatı ile kamyon arasında sıkışan işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da, kırılan vinç aparatı ile kamyon arasında sıkışan işçi öldü

Aydın'da, kırılan vinç aparatı ile kamyon arasında sıkışan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, elektrik direklerini yenileme çalışması sırasında kırılan vinç aparatı ile kamyon arasında sıkışan işçi Ekrem Yılmaz (55), hayatını kaybetti.

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, elektrik direklerini yenileme çalışması sırasında kırılan vinç aparatı ile kamyon arasında sıkışan işçi Ekrem Yılmaz (55), hayatını kaybetti.

?Olay, sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Bir elektik firmasının eskiyen elektrik direklerini değiştirme çalışması sırasında vincin aparatı kırıldı. Kırılan aparat, o sırada işçi olarak çalışan Ekrem Yılmaz'ın üzerine düştü. Yılmaz, vinç aparatı ile kamyon arasında sıkıştı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ekrem Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili şirket yetkilisi R.A. ve elektrik mühendisi O.D., ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden Ekrem Yılmaz'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Meteoroloji'den 8 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Meteoroloji'den 8 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınları bekleniyor

 Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title