Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kayınbirader ile eniştesinin silahlı bıçaklı kavgası sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
14.09.2020 02:47 | Son Güncelleme: 14.09.2020 02:50

Aydın'ın Germencik ilçesinde kayınbirader ile eniştesinin silahlı bıçaklı kavgası sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi'nde bir ikamette S.D. ile kayınbiraderi İ.A. arasında ailevi sorunlar sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine enişte S.D. tabanca ile kayınbiraderi İ.A'yı karın ve kalça kısmından vurdu. İ.A. ise bıçakla S.D'yi bacağından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince S.D. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, İ.A. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Muharrem İnce Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Erol Evgin Deniz Seki Ozan Çolakoğlu
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 02:50:33. #1.15#
title