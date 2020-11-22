Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
22.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:24
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Pınarcı (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Madran Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı 09 B 1119 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Pınarcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer sürücü ise gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol