Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

22.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:24
Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mert Pınarcı (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Madran Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı 09 B 1119 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Pınarcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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