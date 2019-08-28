Aydın'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Aydın'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde lastiği patlayan kamyon devrildi, sürücü yaralandı.

28.08.2019 19:33
Aydın'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde lastiği patlayan kamyon devrildi, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke'den Aydın yönüne giden Ekrem Yıldız yönetimindeki 26 UF 871 plakalı baharat yüklü kamyon, Argavlı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan Yıldız, sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Aydın'da kamyon devrildi: 1 yaralı
Kaynak: AA
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