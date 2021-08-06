Aydın'da iki şüphelinin camilerden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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Aydın'da iki şüphelinin camilerden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'da iki şüphelinin camilerden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kişinin camilerden hırsızlık yapması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kişinin camilerden hırsızlık yapması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Ortaklar Mahallesi'nde iki şüpheli, sabaha karşı Çarşı ve Dörtyol camilerinde abdest alınan şadırvanların musluklarını çaldı.

Ekiplerce yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen batarya, su saatleri ve musluklar cami görevlilerine teslim edildi.

Kayıtlarda hırsızlık anları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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