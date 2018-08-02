Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Söke-Kuşadası yolunda seyreden İsa Eğerci idaresindeki 09 AY 353 plakalı otomobil, Ağaçlı Kavşağı yakınlarında, Mehmet Uyar'ın kullandığı 09 JZ 937 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.