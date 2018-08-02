Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Söke-Kuşadası yolunda seyreden İsa Eğerci idaresindeki 09 AY 353 plakalı otomobil, Ağaçlı Kavşağı yakınlarında, Mehmet Uyar'ın kullandığı 09 JZ 937 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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