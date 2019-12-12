: Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

12.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:30

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla kara yolunun Çaltı Mahallesi mevkisinde, Veli Can Çetin (21) yönetimindeki 09 DG 268 plaklı otomobil, Lütfi Özgün (72) yönetimindeki 35 KH 046 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 09 DG 268 plaklı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ayten (19) ve Ahmet Can Ayten (21) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Araçlardan birinde bulunan bir köpek de telef oldu.

Kaynak: AA

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