Aydın'da fuhuş operasyonu; 64 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonunda fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 10 kadın ile fuhşa aracılık eden 4 kişinin de aralarında bulunduğu 64 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonunda fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 10 kadın ile fuhşa aracılık eden 4 kişinin de aralarında bulunduğu 64 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde tuttukları evlerde, taşıma yöntemiyle fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelileri, bir ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından, dün sabah, şüphelilere yönelik her iki ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 10 kadın ve fuhşa aracılık eden biri kadın 4 kişinin de aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı. Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği'ne getirilen şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin para karşılığında kadınlarla birlikte olmak isteyen kişileri, fuhuş evlerine taşıdıkları belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan