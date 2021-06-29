Aydın'da fuhuş operasyonu; 64 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da fuhuş operasyonu; 64 gözaltı

Aydın'da fuhuş operasyonu; 64 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonunda fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 10 kadın ile fuhşa aracılık eden 4 kişinin de aralarında bulunduğu 64 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonunda fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 10 kadın ile fuhşa aracılık eden 4 kişinin de aralarında bulunduğu 64 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde tuttukları evlerde, taşıma yöntemiyle fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelileri, bir ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından, dün sabah, şüphelilere yönelik her iki ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 10 kadın ve fuhşa aracılık eden biri kadın 4 kişinin de aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı. Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği'ne getirilen şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin para karşılığında kadınlarla birlikte olmak isteyen kişileri, fuhuş evlerine taşıdıkları belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Brad Pitt Müge Anlı Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da fuhuş operasyonu; 64 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:54:04. #1.16#

title