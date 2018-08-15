Aydın'da Cinayet

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan kavgada 30 yaşındaki Ferhat Çiftçi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde C.Ç (27), aralarında husumet olduğu öğrenilen Ferhat Çiftçi ile Yedi Eylül Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma sonrası C.Ç, yanında bulunan tabancayla Çiftçi'ye 7 el ateş etti. Sağlık ekipleri Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan C.Ç. ise saklandığı evde gözaltına alındı.