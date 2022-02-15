Aydın'da çalıştığı dükkanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Aydın'da çalıştığı dükkanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

AA, Mehmet Ali Cintosun - Güncel
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Aydın'da çalıştığı dükkanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazili ilçesinde çalıştığı dükkanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazili ilçesinde çalıştığı dükkanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde çalıştığı mermer dükkanının çatısına çıkan Alparslan Demiroğlu (26), 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Demiroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demiroğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Aydın, işçi, Güncel, Haberler

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