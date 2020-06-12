Aydın'da bir kişi karısını öldürüp intihar etti Aydın'ın Didim ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Efeler Mahallesi'nde ikamet eden emekli astsubay Murat E, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Aynur E'ye ateş edip daha sonra aynı silahla intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA