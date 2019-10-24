24.10.2019 14:44

Aydın'da 'Ayın Şoförü' ödüllendirildi

Başkan Yalçın; "41 kere maşallah"

AYDIN - Aydın'da yolcu, yaya ve diğer şoförlere karşı gösterdiği örnek davranışıyla takdir toplayan şehiriçi halk otobüsü şoförü 41 yıllık şoför Celal Kalem, ayın şoförü seçilen 49'uncu isim oldu.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, Eylül ayının örnek şoförünü belirledi. Yolcu, yaya ve diğer şoförlere karşı örnek davranış gösteren 41 yıllık şoför Celal Kalem, ayın şoförü seçildi. Eylül ayının şoförü seçilen 64 yaşındaki Kalem, altın ve plaketle ödüllendirildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Son Durak Tesisleri'nde düzenlenen törende şoför Kalem, ödülünü Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün elinden aldı.

Törende konuşan Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Celal bey 41 yıllık şoför. Mesleğinde uzun yıllar hizmet etmiş bir ağabeyimiz. Ayın şoförü ödülünü belirlerken, yolcularımızdan bize şikayet getirmemek ve kurum içerisinde diğer arkadaşlarımızla uyumlu çalışmak gibi bir çok kriterimiz var. Celal bey yıllardır bu uyum içerisinde zaten çalışıyor. Kendisini tebrik ediyor ve '41 kere maşallah' diyerek tebrik ediyorum" dedi.

Yılın şoförü seçilmişti

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Celal Kalem, oda olarak önceki yıllarda Celal Kalem'i 'yılın şoförü' olarak ödüllendirdiklerini hatırlatarak, "Trafik hepimizin bildiği gibi çok önemli. Bu işi iyi yapmak gerekiyor. Kooperatifimizin de bu işi motive etmek amacıyla çok önemli çalışmaları var. Celal bey yıllardır bu işi doğru yapmış bir insan ve bizlerin de takdirini topladı. Kendisini şoförler odası olarak önceki yıllarda 'yılın şoförü' seçerek ödüllendirmiştik. Başarı öyle kolay olmuyor. Şoförlük gibi halka iç içe olan mesleklerde öfke kontrolünü sağlamak, trafik kurallarına uymak ve insanların da takdirini kazanmak önemli bir olay. Kendisinin uzun yıllardır bizim içimizde olması ve mesleğini icra etmesi bizim için de çok güzel" ifadelerini kullandı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Bulunduğu yere değer katarak arkadaşlarının ve yönetimin beğenisini kazanmak çok güzel. Celal beyi başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuşarak Kalem'e plaket ve çeyrek altın ödülünü takdim etti.

Kaynak: İHA