AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
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AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM

AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde, ATV Quad ve At safari turlarıyla turizm sezonu başladı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, ATV Quad ve At safari turlarıyla turizm sezonu başladı. İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, 2019 yılında 1 milyon, 2020 yılında ise 500 bin turist ağırlamayı başardık. Bu yılda istatistiklerin üzerine çıkacağımızı ve 2019 verilerine yaklaşacağımızı düşünüyoruz dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021 turizm sezonunu ATV Quad ve At safari turlarıyla açtı. Açılışta bu sezon turizme büyük katkı sağlayacağı düşünülen saferi turlarının yanı sıra su ve doğa sporları ile daha çok turist çekmek hedefleniyor. Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar, İl Turizm Müdürü Dç. Dr. Umut Tuncer, daire amirleri ve sporcular sezon açılışı için düzenlenen etkinliğe katıldı. Açılışta su sporlarında jet skiler gösteri yaptı. Protokol ise ATV ve atlara binerek tur attı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Sahadan aldığımız ilk veriler, bizi motive diyor. İngiltere ve Almanya, Türkiye'ye turizm akış noktasında olumlu bir görüşü oldu. Turist akışı başlıyor. Bu açıdan da sevindirici bir gelişme oldu. Geçen yılki istatistiklere göre bu sene daha verimli geçeceğini düşünüyoruz. 2019-2020 verilerini kıyasladığımızda 3'te 1'lik bir düşüşü kabul ediliyordu. Biz Aydın'da verileri kıyasladığımızda neredeyse yarı yarıya turist akışını yakalamayı başardık. 2019 yılında 1 milyon civarında, 2020 yılında ise 500 bin civarında turist ağırlamayı başardık. Bu yılda istatistiklerin üzerine çıkacağımızı ve 2019 verilerine yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Yurt içi turizminde de ciddi bir hareket planlamayı hedefliyoruz diye konuştu.

AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM
AYDIN'DA ATV QUAD VE AT SAFARİLİ TURİZM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
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