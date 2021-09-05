Aydın'da arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, arkadaş oldukları belirtilen 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, arkadaş oldukları belirtilen 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak'taki restoranda yemek yiyip alkol alan 3 arkadaş arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Rasim Yıldız ile Hüseyin Çiftçi, D.A. tarafından bıçakla yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rasim Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Çiftçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince İzmir'in Selçuk ilçesinde gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun