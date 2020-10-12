Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga
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Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga

12.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:46
Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye gezen bekçiler çevreye rahatsızlık verdiklerini gördükleri alkollü gençleri uyardılar. Şahıslar polislerle tartışarak bıçak çekti. Bekçiler şahısların direnmesine silahla havaya ateş ederek karşılık verince, mahalle birbirine girdi.

Aydın'da Cuma Mahallesi'nde saat 00.00 sularında meydana gelen olayda, alkollü şahısların çevreye rahatsızlık verdiğini gören ve o sırada devriye gezen bekçiler, şahısları uyardı. Bekçilerin uyarısından rahatsız olan şahıslar, bekçiler ile tartışmaya başladı.

BEKÇİLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tartışma esnasında direnen 3 şahıs bekçilere bıçak çekerken, bekçiler de havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanılan durum karşısında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ortalığı karıştıran ve bekçilere mukavemet gösteren şahıslar, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
BURAK: Egtilmis bir toplumda suc az olur.gun gectikce suc orani hizla artiyor
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OLABİLİR.: bekçiler okumadan bekçi olup, bir memurdan daha çok maaş alsalarda, devlet tarafından görevlendirildikleri için ve huzuru sağlamak için var olduklarından saygı duyulması gerektiği kanaaatindeyim. zaten bir polis kadar maaş alıyorlar neden polisler bekçi görevini görmediler. polis sayısı artırılarak. insanlar polisten çekinir ama bekçiden çekinmiyor
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SANKİ SINIF ARKADAŞI: Bekçiyle polisle bıçaklı kavga mı olur arkadaş. Bu rahatlık bu gevşeklik nasıl basit algılanır. Namusumuzu canımızı emanet ettiğimiz kolluk güçleri bu kadar yetkisiz olmamalı.
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