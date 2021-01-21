Son dakika haber! 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu
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Son dakika haber! 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu

21.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:58

Son dakika haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 96 yaşındaki Sabri Akbaş, sağlığına kavuştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 96 yaşındaki Sabri Akbaş, sağlığına kavuştu.

Bağarası Mahallesinde eşiyle yaşayan Akbaş, rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Doktora, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayeti olduğunu söyleyen Akbaş'ın, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Halsizliğinin devam ettiğini aktaran Akbaş, "Herkes evinde kalıp kendine baksın. Çok şükür ki eşime bulaştırmadım. Sağlıkçılarımızdan Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Onlardan çok memnunum." dedi.

Son dakika haber! 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu
Son dakika haber! 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu
Son dakika haber! 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu
Son dakika haber! 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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