Aydın'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mavişehir kıyısından bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Sahil güvenlik ekipleri, denizden radar, termal kamera ve gece görüş dürbünüyle yaptığı çalışma sonucunda göçmenlerin Tekağaç mevkisinde olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 36 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA