Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı
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Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı

Aydınlı avcılar 350 kilogramlık domuz avladı.

17.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:01
Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı

avcılar 350 kilogramlık domuz avladı. Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzun avlanması sonrası çiftçiler rahat bir nefes aldı.


Atça Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği üyeleri, bugün Atça Mahalle ovasında düzenledikleri domuz avında kış aylarında yiyecek için çiftçilerin ürünlerine zarar veren domuzu avladı. Dernek üyesi Mehmet Sulek ve Servet tarafından izi sürülen ve saklandığı yerde vurulan domuz kilosu ile de ilgi odağı oldu. Vurdukları 350 kilogramlık domuzun büyüklüğünün bölge çiftçisine ne kadar büyük zararlar verdiğinin ispatı olduğunu söyleyen Sulek ve Tarkan, domuz avını sürdüreceklerini kaydettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA
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