Aydın'da 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da düzenlenen operasyonda iki ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen operasyonda iki ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda tank içinde atık yağ ile kimyasal madde karıştırılarak elde edilen iki ton kaçak yakıt bulundu.
Şüphelilerin kaçak yakıtı piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirtildi.
Gözaltına alınan Ü.A. ve G.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel