Aydın'da 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte intihar girişiminde bulundu
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Aydın'da 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte intihar girişiminde bulundu

09.02.2021 18:38 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:42
Aydın'da 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte intihar girişiminde bulundu

AYDIN'da A.N. (16) ile G.N.S. (17) isimli iki kız çocuğu, evlerinin bulunduğu iki katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

AYDIN'da A.N. (16) ile G.N.S. (17) isimli iki kız çocuğu, evlerinin bulunduğu iki katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendini 7,5 metre yükseklikten boşluğa bırakan A.N. yaralanırken, G.N.S. ise kendine zarar verdiği sırada ikna edilip, bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Efeler ilçesine bağlı Girne Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki iki katlı bir evde yaşandı. Evlerinin bulunduğu binanın çatısına çıkan A.N. ve G.N.S. isimli iki kız çocuğu, intihar girişiminde bulundu. Çocukların bağırdığını duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada A.N., yaklaşık 7,5 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakarak, yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.N., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Bu sırada polis ekipleri ise çatıdaki G.N.S.'yi ikna edip bulunduğu yerden indirmek için çaba sarf etti. Yanına kimseyi yaklaştırmayan G.N.S., zaman zaman elindeki bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Ekiplerin yarım saatlik çabası sonucu ikna olan G.N.S., elindeki bıçağı bırakıp, bulunduğu yerden indi. G.N.S. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki çocuğun da sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Aydın'da 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte intihar girişiminde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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