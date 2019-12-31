Aydın'da 1525 litre kaçak içki ele geçirildi
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Aydın'da 1525 litre kaçak içki ele geçirildi

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 1525 litre kaçak içki ele geçirdi.

31.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:42
Aydın'da 1525 litre kaçak içki ele geçirildi

ekipleri yaptıkları operasyonda 1525 litre kaçak içki ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın genelinde 23-30 Aralık 2019 tarihleri arasında kaçak/sahte içki imalatı ve satışını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda bin 525 litre kaçak içki ile 80 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 13 şahıs adli mercilere sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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