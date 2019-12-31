Aydın'da 1525 litre kaçak içki ele geçirildi

31.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:42

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 1525 litre kaçak içki ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın genelinde 23-30 Aralık 2019 tarihleri arasında kaçak/sahte içki imalatı ve satışını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda bin 525 litre kaçak içki ile 80 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 13 şahıs adli mercilere sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA