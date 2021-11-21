AYDIN'DA 1 YIL ARADAN SONRA DEVELER YENİDEN ARENADA - Haberler
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AYDIN'DA 1 YIL ARADAN SONRA DEVELER YENİDEN ARENADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'da geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan deve güreşleri bu yıl yeniden başladı.

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'da geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan deve güreşleri bu yıl yeniden başladı. Sezonun ilk deve güreşi Efeler Belediyesi tarafından Umurlu Mahallesi'nde yapıldı.

Pandemi nedeniyle Aydın'da deve güreşi müsabakaları geçen yıl yapılamadı. Kısıtlamaların kalkmasıyla ilk deve güreşi Efeler Belediyesi'nin organizasyonuyla Umurlu Mahallesi'nde başladı. Güreşe Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nden 150 pehlivan deve katıldı. Develer arenada kıyasıya güreşirken, vatandaşlar ise havanın güzel olmasını fırsat bilip alanı doldurdu. Giriş ücretinin 20 lira olduğu deve güreşlerini kadın ve çocuklar ise ücretsiz izleme imkanı buldu.

AYDIN'DA 1 YIL ARADAN SONRA DEVELER YENİDEN ARENADA

AYDIN'DA 1 YIL ARADAN SONRA DEVELER YENİDEN ARENADA

AYDIN'DA 1 YIL ARADAN SONRA DEVELER YENİDEN ARENADA

AYDIN'DA 1 YIL ARADAN SONRA DEVELER YENİDEN ARENADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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