Aydın'da 1'i Çocuk 3 Kişiye Yıldırım Çarptı

AYDIN'ın Karacasu İlçesi'nde, tarlada çalışırken başlayan yağmur nedeniyle ormanlık alana sığınan 1'i çocuk 3 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Koyunlar'ın (45) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Koyunlar, 4 yaşındaki oğlu Ahmet Seyit Koyunlar ve Mehmet Koyunlar (47) dağlık alandaki tarlalarında çalıştığı sırada yağmur başladı. Yağmurdan korunmak için ormanlık alanda ağaçların altına sığınan 3 kişi, yakınlarına düşen yıldırım nedeniyle yaralandı. Mustafa Koyunlar, oğlu Ahmet Seyit Koyunlar ve Mehmet Koyunlar'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama başlatan jandarma 1'i çocuk 3 kişiyi ormanlık alanda baygın halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Mustafa Koyunlar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ahmet Seyit ile Mehmet Koyunlar'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Aydın