Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşklü muhtarların taleplerini dinledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışıyla düzenlediği ve muhtarların tek tek mahalleleriyle ilgili öneri ve taleplerini dile getirdiği toplantıların sıradaki durağı Köşk oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışıyla düzenlediği ve muhtarların tek tek mahalleleriyle ilgili öneri ve taleplerini dile getirdiği toplantıların sıradaki durağı Köşk oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Köşk ASKİ şantiye merkezinde gerçekleşen toplantıya ABB Başkan Vekili Barış Altıntaş, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç ve Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen katıldı. Köşklü muhtarlar ASKİ ve Fen İşleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerini ilgilendiren taleplerini sıraladı ve mahalleleri ile ilgili görüş ve önerilerini sundu. Muhtarlardan gelen talep, görüş ve önerileri tek tek not alan Hakan Olkaç ve Ufuk Serdar Özmen, muhtarlara ilgili konular hakkında anında kapsamlı bilgi verdi ve taleplerini detaylı şekilde değerlendirerek yapılması gereken çalışmalarla ilgili iş takvimi oluşturdu.

"Köşk, Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ile büyüyecek"

ABB Başkanvekili Barış Altıntaş muhtar toplantılarının hızlı çözüm ve koordineli çalışma için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Köşklü muhtarlarımızla yaptığımız toplantıdan çok memnun olduk. Muhtarlarımız Büyükşehir ekiplerimizden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. Gelen önerilerle ilgili değerlendirmeler yaptık ve bürokratlarımız gerekli çalışmaları yapmak için çalışma takvimi oluşturdu. Muhtarlarımız taleplerini tek tek yerine getireceğiz. Köşk, Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ile büyüyecek. Her toplantıda belirttiğim gibi, bu görüşmelere katılarak değerli görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İçme suyunu bahçe sulamasında kullanmayalım"

Yağışın az olduğu ve genel olarak kurak bir yıl geçirildiğine dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç Köşk ilçesinde de muhtarlar aracılığıyla su kullanımının daha dikkatli olması yönünde çağrıda bulunarak "Su kullanımına hepimizin çok önem göstermesi gerekiyor. Yağışın az olmasından dolayı kurak bir mevsim geçirebiliriz. Bu noktada içme suyu ile bahçe sulaması yapılmaması konusunda özellikle dikkat edilmesini istiyoruz. Bu konuda ASKİ olarak gerekli çalışmayı yapacağız" diye konuştu.

Köşklü muhtarlar, kapsamlı bilgilendirme yapılarak ve hızlı çözüm sunan bu toplantının düzenlenmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı