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Aydın Büyükşehir Belediyesi, İsmet Sezgin'i Andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın Büyükşehir Belediyesi, İsmet Sezgin'i Andı

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan, uzun siyasi hayatı boyunca; Aydın Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ile TBMM Başkanlığı yapan İsmet Sezgin, vefatının yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından anıldı.

AYDIN (İHA) - Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan, uzun siyasi hayatı boyunca; Aydın Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ile TBMM Başkanlığı yapan İsmet Sezgin, vefatının yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından anıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İsmet Sezgin adına Bey Cami önünde lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrına katılan vatandaşlar, Büyükşehir'in bir vefa örneği gösterdiğini ifade ederek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Başkan Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda "Türk siyasetinde "İsmet Abi" olarak anılan değerli hemşehrimiz İsmet Sezgin'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İsmet Sezgin'i Andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İsmet Sezgin'i Andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İsmet Sezgin'i Andı

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