Aydın Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların engellerini ortadan kaldıracak yardımlarda bulunmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların engellerini ortadan kaldıracak yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan vatandaşların adreslerine tekerlekli sandalyelerini teslim etti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal ve iş hayatında yaşadıkları zorlukları aşmaları için yardımlarını sürdürüyor. Engelleri ortadan kaldırmak için sosyal yardımlarına aralıksız olarak devam eden Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi vatandaşları belirliyor. Belirlenen vatandaşlara yapılan bilgilendirmenin ardından tekerlekli sandalyeleri adreslerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Vicdan Çetav tarafından teslim edildi. Vatandaşlar, yapılan yardımlar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı
Aydın Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı
Aydın Büyükşehir Belediyesi engelleri kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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