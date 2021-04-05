Aydın: "Bunlar olsa olsa amiral eskisidir"

- Aydın: "Bunlar olsa olsa amiral eskisidir" Amirallerin bildirisine sivil toplum kuruluşlarından tepki Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

- Aydın: "Bunlar olsa olsa amiral eskisidir"

Amirallerin bildirisine sivil toplum kuruluşlarından tepki

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

Memur-Sen İl Başkanı Abdülaziz Aydın, "Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur" dedi.

Kahramanmaraş Adalet Sarayı önünde bazı sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Aydın, emekli amirallerin millete muhtıra verilen dönemlerden kaldıklarını söyledi. Darbe imasıyla açıklama yapan amirallere tepkisini dile getiren Aydın, "Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış, köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla silahlı kuvvetler dahil olmak üzere, devletin kurumlarını milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından iradesinden ve medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde, neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle gösterilmiş ki, bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle, emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar aynı şekilde milletin mahşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderileceğini ilan ediyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hazırlanan şikayet dilekçelerini adliyeye teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY