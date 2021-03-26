Aydın Budayıcıoğlu kim? Gülseren Budayıcıoğlu eşi kim, ne iş yapmakta?

Türk psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu'nun eşi merak ediliyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu eşi kim, ne iş yapmakta? Aydın Budayıcıoğlu kim?

Birçok eseri dizi uyarlaması olanTürk psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu'nun eşi merak ediliyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu eşi kim, ne iş yapmakta? Aydın Budayıcıoğlu kim?

AYDIN BUDAYICIOĞLU KİM?

Gülseren Budayıcıoğlu eşi Aydın Budayıcıoğlu 1973 doğumludur. İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetti.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİM?

Başarılı yazar ve psikiyatr Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası devlet memuruydu. Bir kız, bir erkek kardeşi vardır. İlkokuldan sonra TED Ankara Koleji'ne ve sonrasında da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Bu arada TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarını kazanarak bir yandan da ders dışında kalan zamanlarında Ankara Radyosunda çalışmaya başladı. Ardından TRT Televizyonu yayına başlayınca oraya geçti. TRT de anons spikerliğinden, eğlence programlarını sunmaya kadar hemen her programda görev aldı.