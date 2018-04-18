Aydın AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan erken seçim kararını değerlendirdi.

Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; "Son dönemde dünya genelinde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler; ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha hızlı ve güçlü bir şekilde alınması için 16 Nisan 2017 tarihinde referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hızlı bir şekilde geçişi zorunlu hale getirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçelinin yapmış olduğu erken seçim çağrısı partimizin ilgili kurullarında görüşülerek konu ayrıntılı olarak ele alınmış ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama neticesinde 24 Haziran 2018 Pazar günü Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Seçimlerin öncelikle Aydınımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN