Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
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Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu

06.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:07

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası çam ormanları ve evler güzel görüntüler oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası çam ormanları ve evler güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile yaylada kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent İsmailoğlu

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