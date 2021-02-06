Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrası çam ormanları ve evler güzel görüntüler oluşturdu. Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile yaylada kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent İsmailoğlu