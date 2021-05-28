Ayder Yaylası'nda çekilen konut inşaatına dair fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı

Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda inşaat halindeki bir konuta ait fotoğraf tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, yayladan çok bir şantiyeyi andıran Ayder'in son haline ait kareyi paylaşıp tepkilerini dile getirdi.

Ayder Yaylası bir süredir kaçak ve çirkin yapıların işgali altındaydı. Kentsel dönüşüm çalışmalarında inşa edilen konutların tamamının Ayder'in doğal dokusuna ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edileceği açıklanırken bölgeden gelen bir fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

FOTOĞRAF TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Doğal güzelliğiyle hatırlanan bir yayladan çok dev bir şantiyeyi andıran Ayder'in son haline ilişkin fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Ayder hashtag'i yapılan yorumların ardından kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Neden beton? taş veya ahşap kullanmak bu kadar zor mu? usta mı yok?

- Ayder yaylasından Ayder inşaat alanına dönen beton fotoğrafıdır.

- Bir kere bile gitmek nasip olmamıştı. Şimdi ise betona boğmuşlar.

AYDER YAYLASI

Ayder, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 km güneydoğusunda yer alan 1350 m rakımda ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı bir yayladır. 1300'lü yıllarda Hala Vadisi'nde yaşayanlar tarafından kurulmuştur.