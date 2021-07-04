Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
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Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu

Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

KARADENİZ Bölgesi normalleşme sürecinde doğa tatiline ilgi duyanların adresi oluyor.

KARADENİZ Bölgesi normalleşme sürecinde doğa tatiline ilgi duyanların adresi oluyor. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turistler, horon ve türkülerle karşılanıyor. Tatilciler, yaylada otel, pansiyon ve bungolav evleri de doldurdu.  

Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır süren pandemi sürecinde sessizliğe bürünen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü Ayder Yaylası normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler,  horon ve türkülerle karşılanıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, doğa yürüyüşü yapıyor, .Bazı çiftler yaylada düğün fotoğrafları çektiriyor, horonlara eşlik ediyor.

'ESKİYE DÖNDÜK, MUTLUYUZ'Turizmci Mustafa Memoğlu tulum sesi ile muhteşem doğanın misafirlerle yeniden buluştuğunu belirterek, "Ayder artık eski günlerine geri dönüyor. Yaylaya yoğun bir turist ilgisi var. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Biz de misafirlerimizi tulumla karşılıyoruz, onlar da tabii ki horonla karşılık veriyor. Eski günleri yaşıyoruz, çok mutluyuz" dedi. Yaylada düğün fotoğraflarını çektiren çiftler de var. Horonlara eşlik eden Elif ve Armağan Ustabaş çifti  de onlardan biri. Gelinliği ile yaylaya gelen Elif Ustabaş "Düğün fotoğraflarımız için Ayder'i tercih ettik. Yaylayı eski günlerdeki gibi hareketli görmek bizleri mutlu etti" diye konuştu.Ardahan'dan gelen Mustafa Avşar da "Ayder cennetten bir parça. Yeşili, doğası ile dinlendik, oksijenle temizlendik" şeklinde konuştu.'ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR'

Rize Belediyesi Turizm Komisyonu üyesi Fatih Kızıltan da pandemi sonrası insanların yaylalara ve doğaya olan talebinin arttığını belirterek "Bölgeye gelenlerin sayısı artıyor. Ortadoğu'dan gelen misafirlerle beraber Rus turistler de bölgeye ilgi gösteriyor. Ayder, yaklaşık bir buçuk yıllık pandemi sessizliğin ardından normalleşme ile beraber eski günlerini yaşamaya başladı" dedi.


- Çamlıhemşinrize
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu
Ayder Yaylası'na tatilci yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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