AYDEP, YÖK Kalite Kuruluna tanıtıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından uygulanan Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Yönetim Sistemi Projesi'nin (AYDEP) YÖK Kalite Kurulu'nda tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından uygulanan Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Yönetim Sistemi Projesi'nin (AYDEP) YÖK Kalite Kurulu'nda tanıtıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında fikir olarak ortaya çıkan ve bugün uzaktan eğitim sistemi ile model olan AYDEP ile ilgili yapılan çalışmalar ve elde edilen deneyimler YÖK'de düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda, AYDEP Koordinatör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, AYDEP'in felsefesi, ilkeleri, işlevleri ve yeterlik temelli eğitim konusundaki özellikleri hakkında sunum yaptı.

Şimşek, ayrıca AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin işleyişi hakkında kurul başkanı ve üyelerine bilgi vererek AYDEP'in akreditasyon süreçlerinde kullanılacak güçlü bir altyapı özelliğine sahip olduğunu vurguladı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da AYDEP'in, Türkiye'nin yükseköğretim sistemine kalite getirmek için tasarlandığını, ortaya çıkan ürünün eğitim alanındaki millileşme hedefine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

İki yıl önce Eğitim Fakültesinde pilot uygulanmaya başlanan ve salgın nedeniyle tüm birimleri kullanımına açılan Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesinin bu zor zamanda çok önemli kolaylıklar sağladığına dikkati çekti.

Karakaya, eğitimin aksamadan devam etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu aktararak, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınında geliştirilerek kullanılan AYDEP'in bu dönemde test edilme imkanı bulunduğunu ve olumlu sonuçlar elde dildiğini kaydetti.

Kaynak: AA