Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

04.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:55

İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in (3) aynı enkazda hayatını kaybeden annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in (3) aynı enkazda hayatını kaybeden annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de meydana gelen depreme Rıza Bey Apartmanı'nda annesi ile birlikte olduğu evinde yakalanan Ayda Gezgin (3), depremden tam 91. saat sonra kurtarıldı. Ayda ile aynı enkazda olan ve hayatını kaybeden mağaza müdürü anne Fidan Gezgin (38) için Hacılarkırı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Anne Gezgin'in cenazesi, depremde hayatını kaybeden diğer kişilerin bulunduğu alana defnedildi. Cenaze töreninde Gezgin ailesinin yakınları gözyaşı döktü. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin'in deprem sırasında evde bulunmadığı, Ayda ve anne Fidan Gezgin'in ise depremden 10 dakika önce parktan eve döndükleri öğrenildi.

Deprem sırasında evde bulunmayan baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin, el ele tutuşarak cenaze törenine katıldı.

(Ali Gözeten - Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Eski Başbakan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Eski Başbakan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Minik Ayda'nın ilk istediği köfte ayran oldu
Minik Ayda'nın ilk istediği köfte ayran oldu
Minik Ayda'nın sağlık durumu iyi
Minik Ayda'nın sağlık durumu iyi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Meral Akşener Emmanuel Macron Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar Oktay Kaynarca
Spor Samatta Ali Koç Gökhan Töre Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 14:55:15. #1.15#
title