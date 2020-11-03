Ayda Bebek kaç yaşında, Ayla bebeğin annesi Fidan Gezgin yaşıyor mu? Ayla Gezgin sağlık durumu nasıl? Ayda bebek nasıl bulundu? Ayla bebek kimdir?

91 saatlik yaşam mücadelesi sonrası kurtarılan ve hayat tutunan Ayla bebek, İzmir depreminin simgesi oldu. Milyonlara ilham veren Ayda bebek hakkında Ayla bebeğin annesi yaşıyor mu? Ayla Gezgin sağlık durumu nasıl ve Ayda Bebek kaç yaşında gibi konular araştırıldı.

İzmir'de Cuma günü yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılıyor. 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek, yaşam mücadelesi ile milyonların umudu oldu. Peki, Ayda Bebek kaç yaşında, Ayla bebeğin annesi yaşıyor mu? Ayla Gezgin sağlık durumu nasıl?İşte Ayda Gezgin hakkında merak edilenler…

AYDA BEBEK NASIL BULUNDU?

İzmir depreminin üzerinden geçen 91'inci saatte bir mucize gerçekleşti ve 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ çıkarıldı. Ayda'yı kurtaran kahraman o anları "Kovaları taşırken ses duydum. O an arkadaşları susturduk ve kızımıza ulaştık" ifadeleriyle anlattı.

Ayda'yı enkaz altında fark edip ekibe haber veren arama kurtarma ekibindeki görevli, o anları şu sözlerle anlattı: "Kova taşırken bir çığlık duydum. Arkadaşıma hemen 'jeneratörleri durdurun, Oraya bir seslen' dedim. Eğildi ve 'kimse var mı?' dedi. 'İyiyim ismim ayla' dedi. 'İyiysen elini salla' deyince o da el salladı. 'Hemen geliyoruz Ayla' dedik ve kurtarma çalışmalarına başladık."

Bilinci yerinde olan ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Ayda'nın enkaz altındaki görüntüsü ise görenleri duygulandırdı. Kurtarma görevlileri, "Bembeyaz, çok güzel bir yüzü ve gülümsemesi vardı" sözleriyle Ayda'nın o anlarını anlattı.

BULAŞIK MAKİNESİNİN YANINDAYMIŞ

Ayda'yı kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi. Ayda'nın kendisini kurtaran görevlilerle konuştuğu, adını söylediği öğrenildi. Minik kızın bulaşık makinesinin yanında bulunduğu ve oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.

Ayda Bebek

GECE YAPILAN SESLENMEYE TEPKİ VERMEMİŞ

Ekipten başka bir görevli ise minik kızın bulunduğu bölgede gece ses çalışması yapıldığını, muhtemelen Ayda'nın o sırada uyuduğu için tepki vermediğini söyledi.

Ayla Bebek

YAŞAM ÜÇGENİ SAYESİNDE KURTULDU

Ayda'yı kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi. Ayda'nın kendisini kurtaran görevlilerle konuştuğu, adını söylediği de öğrenildi. Minik kızın bulaşık makinesinin yanında bulunduğu ve oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.

AYLA BEBEĞİN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Kurtarma ekipleri, Ayda'nın çıkarılmasının ardından enkaz altında kalan anne Fidan Gezgin için çalışmalara ara vermeden devam etmişti. Ancak acı haberin gelmesi uzun sürmedi. Enkaz altında olduğu öğrenilen anne Fidan Gezgin'in Ayda'dan birkaç saat sonra ise cansız bedenine ulaşıldı.

AYLA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan Ayda bebekle ilgili doktorundan açıklama geldi. Minik kızın bilincinin açık olduğunu, kırık ve çiziğin olmadığı öğrenildi. Tomografisi temiz çıkan Ayda'nın iç kanama tehlikesinin de olmadığı bildirildi. Hastane önünde babasının da beklediği öğrenilirken, küçük kızın mucize kurtuluşunun sebebinin beyaz eşyalar arasındaki hayat üçgeninde kalması olduğu belirtildi.

AYRAN VE SU İSTEDİ

HH ekibinden Ahmet Çelik, "AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses 'Ben buradayım' diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayda bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu" dedi."

''BEN BURADAYIM'' SESLENİŞİ HAYATINI KURTARDI

İbrahim Topal da "İlk başta 'Ben buradayım' sesi duyunca tüm enkazın sesini susturup sese ulaşmaya çalıştık. Elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı. Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ekip olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Tüm ekiplerin ellerine sağlık. Ciddi bir emek ve ter var. Ayda'ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.