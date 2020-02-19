Ayda 100 ton mantar üretiyorlar

19.02.2020 08:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:11

KARABÜK'te bulunan 60 kişinin çalıştığı bir mantar üretim tesisinde ayda 100 ton mantar üretimi gerçekleştiriliyor. 400 ve 800 gramlık paketler halinde mantarlar satışa sunuluyor.

Merkeze bağlı Cemaller köyünde 5 bin metrekare alana kurulu bulunan mantar üretim tesisinde ayda 100 ton mantar üretimi gerçekleştiriliyor. 28 üretim odasından elde edilen mantarlar 400 ve 800 gramlık paketler haline getirilerek satışa sunuluyor. Tesiste 60 kişi çalışırken, önümüzdeki zamanlarda aylık üretimin 150 tona çıkarılması hedefleniyor.

İşletme Müdürü Kazım Maraz, 2018 yılında kurulan tesislerinde yılın 365 günü aralıksız kültür mantarı yetiştirdiklerini, hedeflerinin aylık 150 ton olduğunu belirterek, "Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz. Aylık şu anda kapasitemiz 100 ton. 100 tonu büyüyerek 150 tonlara çıkartmak için uğraşıyoruz" dedi.Ürünleri İstanbul 'a pazarladıklarını ifade eden Maraz, "Bu ürünleri 800 gram ve 400 gram paketli çeşitlere ayırarak İstanbul'a sevk ediyoruz. Şu anda burada 60 tane personel ile çalışıyoruz, şu anki mevcut olarak personelimizle 100 tonu devam ettiriyoruz. Kapasitemiz arttığı zaman personel sayımızı daha arttıracağız" diye konuştu.

Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste 28 üretim odası olduğunu açıklayan Üretim Müdürü Raif Atasoy ise, "Tesisimiz 5 bin metrekare alan üzerine kurulmuş bir tesis. Toplamda 28 tane üretim odamız var. Üretim odalarımızın her birisi 25'er ton kompost kapasiteli. Aylık 100 ton civarında üretim kapasitesine sahibiz" dedi.

Kaynak: DHA