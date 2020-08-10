Ayçiçeğinde yüksek verim sevinci; dekar başına 400 kilo OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, iklim koşullarının ayçiçeği için uygun geçmesi nedeniyle geçen yıla göre daha iyi bir verim alındığını kaydetti.

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, iklim koşullarının ayçiçeği için uygun geçmesi nedeniyle geçen yıla göre daha iyi bir verim alındığını kaydetti. Müdür Bulut, "2020 yılı ortalama verimleri 400 kilogram civarında seyretmektedir. Bu yıl ilimizde 18 bin ton civarında bir verim gerçekleşeceği beklenmektedir" dedi.

Yağlık ayçiçeği üretiminin, özellikle sulanamayan arazilerde buğdaya alternatif ürün olarak yer aldığını olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, ekimin 15 Şubat'ta başladığını kaydetti. Bulut, "İlimiz düşük rakımlı kıraç alanlarında özellikle buğday ile münavebeye girmektedir. İl genelinde ayçiçeği ekimi genellikle şubat ayının 15'i ile mart ayının 15'i arasında yapılmaktadır. Ayçiçeği hasadı temmuz ayının ikinci haftasında başlar ağustos ayının ikinci haftasına kadar devam eder. Yağlık ayçiçeği üretiminde genel olarak sorunla karşılaşılmazken kurak yıllar verimi etkileyebilmektedir" dedi.

Yağlık ayçiçeğinin yüzde 40-50 oranında yağ içerdiğinden yemeklik ayçiçeği yağı üretiminde kullanıldığını ve yüzde 20 civarında protein içediğini, yağ üretiminden sonra kalan posanın ise hayvan yemi yapımında kullanılan değerli bir materyal olduğunu vurgulayan Recep Bulut, şöyle devam etti: "İlimiz genelinde ayçiçeği üretimi 2019 yılında 74 bin 918 dekar alanda 27 bin 855 ton olup, TÜİK 2019 yılı verilerine göre ilimiz 15'inci sırada yer almaktadır. İl geneli dekara verim ortalaması 365 kilo civarındadır. 2020 yılı il geneli ayçiçeği üretimi münavebeden yani ekim nöbetinden dolayı 45 bin dekar civarına gerilemiştir. İklim koşullarının ayçiçeği için uygun geçmiş olması nedeniyle geçen yıla göre daha iyi bir verim alınmaktadır. 2020 yılı ortalama verimleri 400 kilo civarında seyretmektedir. Bu yıl ilimizde 18 bin ton civarında bir verim gerçekleşeceği beklenmektedir. Ayçiçeği 2019 yılı alım fiyatı kilo 2,50 TL olarak açıklanmış olup henüz 2020 yılı alım fiyatları bakanlığımız tarafından açıklanmamıştır. 2020 yılında satış fiyatı ortalama 2,80 TL olarak gerçekleşmektedir. Ayçiçeğinin her kilogramı için bakanlığımızca geçen yıl 40 kuruş prim ödenmiş olup bu yıl için kilogram başı primin bakanımız Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları doğrultusunda 50 kuruş olacağı beklenmektedir. 2019 yılında ayçiçeği destekleme ödemeleri kapsamında 1434 çiftçiye 6,73 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. Dekar alana 30 TL olarak ödenecektir."Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, ayçiçeğinin yağ ve yem yapımında kullanılmasından dolayı stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu bitkinin ilimizde ekiminin artırılması, yetiştiricilik, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda saha çalışmaları yapmaktayız. Desteklemeler konusunda çiftçilerimizi bilgilendirmekteyiz. Bu vesile ile tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA