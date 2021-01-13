Ayça Kaya kimdir? Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, nereli? Dr. Ayça Kaya'nın biyografisi
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Ayça Kaya kimdir? Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, nereli? Dr. Ayça Kaya'nın biyografisi

13.01.2021 21:18 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:26
Ayça Kaya kimdir? Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, nereli? Dr. Ayça Kaya'nın biyografisi

Ayça Kaya kimdir merak ediliyor. Yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Dr. Ayça Kaya kaç yaşında, nereli soruları da araştırılıyor. Antiaging Eğitim ve Araştırma Derneği ve Türk Tabipler Birliği Derneği üyesi Dr. Ayça Kaya'nın biyografisi

Dr. Ayça Kaya, Türk İç Hastalıkları Derneği, Türk Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Avrupa Obezite Çalışma Grubu, Antiaging Eğitim ve Araştırma Derneği ve Türk Tabipler Birliği Derneği üyesidir.

AYÇA KAYA KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Dr. Ayça Kaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun olmuştur. 1998-2002 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesinde İç Hastalıkları ihtisası yapmıştır.

Dr. Ayça Kaya, Haydarpaşa Numune Hastanesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine "iç hastalıkları, metabolizma ve obezite" konuları üzerine dersler vermiştir.

2003-2006 yılları arasında İstanbul Cerrahi Hastanesinde Sağlıklı Beslenme ve Zayıflama Merkezinin kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü yaparak çekap merkezinin yeniden yapılandırılmasında görev almıştır.

Dr. Ayça Kaya, Türk İç Hastalıkları Derneği, Türk Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Avrupa Obezite Çalışma Grubu, Antiaging Eğitim ve Araştırma Derneği ve Türk Tabipler Birliği Derneği üyesidir.

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