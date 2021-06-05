Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kim?
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Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kim?

Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kim?
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Çok Güzel Hareketler Bunlar, Evli ve Öfkeli, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Ayça Erturan hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kim?

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Evli ve Öfkeli, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Ayça Erturan hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kim?

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

Ayça Erturan, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu Türk oyuncu. Ayça Erturan, ilk, orta ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Annesi ev hanımı, babası ise bankacıdır. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Hâlen Beşiktaş Kültür Merkezi Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.

AYÇA ERTURAN DİZİLERİ

Avrupa Yakası,

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Yağmurdan Kaçarken,

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Kadın,

Akıncı

AYÇA ERTURAN EŞİ KİM?

Oyuncu Ayça Erturan, 2014 yılında Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlendi. Çift bebek beklediklerini duyurdu.

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Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşında, nereli? Ayça Erturan eşi kim? - Haberler
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