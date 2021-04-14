Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evlendirdiler!
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Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evlendirdiler!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evlendirdiler!

Son olarak 'Arıza' dizisinde rol alan oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın başına tuhaf bir olay geldi. Vikipedi üzerinde Ayça Ayşin Turan'ı Pakistanlı kadın oyuncu Iqra Aziz ile evli gösterdiler. İşte güzel oyuncunun ilk açıklaması...

Snob Magazin'in haberine göre; Bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan güzel oyuncu, "Evlenmişim ya ben!" diyerek bu olaya bir anlam veremediğini söyledi.

PAKİSTAN'IN EN ÖNEMLİ OYUNCUSUYLA EVLİ GÖSTERİLDİ

Ayça Ayşin Turan ile evli olarak gösterilen Iqra Aziz'in Pakistan'ın en önemli oyuncularından biri olduğu öğrenildi. Iqra Aziz'in Instagram'da 5.6 milyon takipçisi bulunuyor. Iqra Aziz'in 2019 yılından bu yana sunucu Yasir Hussain ile evli olduğu da ifade edildi.

HAYATINDA KİMSE YOK

Ayça Ayşin Turan'ın uzun süredir hayatında kimse bulunmuyor.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.

Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgi duyan 28 yaşındaki Turan, Dinle Sevgili, 'Karagül, 'Meryem', Hakan: Muhafız, Zemheri ve Arıza gibi sevilen dizilerde rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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