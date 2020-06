Aybüke Pusat, bu dönemde motivasyonunu nasıl sağladığını anlattı Gillette Venus'ün Türkiye'deki ilk marka elçisi Aybüke Pusat, Ezgi Avcı moderatörlüğünde Instagram'da gerçekleşen canlı yayında yeni reklam filmini sevenleriyle birlikte ilk kez izledi. İpeksi görünüm sağlayan Gillette Venus Comfortglide Breeze ile kusursuz bir tıraş deneyiminin temsilcisi olan genç ve yetenekli oyuncu, reklam filminde her gün pürüzsüz bir cildin sırrını veriyor.

Her zaman iyi bir tıraş deneyimi için ürünlerini geliştirerek kadınların konforunu ön planda tutan Gillette Venus, Türkiye'deki ilk marka elçisi yetenekli oyuncu Aybüke Pusat ile çektiği yeni reklam filmini yayınladı. Ezgi Avcı moderatörlüğünde gerçekleşen Instagram canlı yayınında ilk defa gösterilen reklam filmi herkesten tam not aldı. Anında pürüzsüzlüğe kavuşarak, harika gözüken Pusat göz kamaştırdı. Yeni reklam filmi ve iş birliği hakkındaki duygularını belirten oyuncu "Gillette Venus ile kimyalarımız uydu ve gerçekten güzel bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel bir reklam filmi ile de bunu taçlandırdık. Ben aslında uzun yıllardır Gillette Venus kullancısıyım. Öncesinde denediğim acılı ve zahmetli geleneksel yöntemlerden sonra anında yapabileceğim, her gün pürüzsüzlüğe kavuşmamı sağlayacak başka bir yol aramaya başladım. Tam bu sırada Gillette Venus ile tanıştım. Daha ilk andan itibaren nazik uygulaması ile favorim oldu. O günden beri hiç ayrılmadık. İş birliğimizden önce çevremdeki herkes bana pürüzsüzlük sırrımı soruyordu. Şimdi reklam filmimizde tüm genç kadınlarımızla bu sırrımı paylaşarak onlara bir yol gösterici olduğumu düşünüyorum. Umarım hepsi benim gibi Gillette Venus ile acısız ve zahmetsiz ve de anında pürüzsüzlüğe kavuşurlar." dedi.