AYBÜ Tıp Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreni AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreni AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, 298 hekim adayı için düzenlenen törende, Türkiye'nin sağlık ordusuna yeni neferler yetiştirmenin gururunu yüreğinde hissettiğini belirtti.

Esenboğa Külliyesi'nde 10 gün boyunca devam edecek mezuniyet törenlerinde hem öğrencilerin hem eğitimcilerin hem de velilerin aşılarının yapılacağını kaydeden Aydınlı, "Biz de Sağlık Bakanlığımızın aşılama kampanyasına destek olmak için burada aşılama çalışması yapacağız. Hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen tüm misafirlerimizi ve öğrencilerimizi aşılayacağız.'" dedi.

AYBÜ'nün yılların üniversiteleriyle tatlı bir rekabet içerisinde olduğunu ve hızla geliştiğini aktaran Aydınlı, şunları söyledi:

"AYBÜ'nün kimliği, kurumsallığı ve büyümesi tamamen bu bölgede olacak. Ankara'nın özellikle kuzey bölgesinin geleceğini belirleyen üniversite AYBÜ olacaktır. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz Anadolu'nun dört bir yanına yayılacaklar. Özellikle de zorunlu hizmette. Tarladan henüz yeni gelmiş bir çiftçi ya da bir dolmuş şoförü ile karşılaşacaklar ya da bir öğretmen ile. Yani Anadolu'nun tüm renkleriyle karşılaşacaklar. Bizim öğrencilerimizden tek isteğimiz şu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmalarının farkındalığını ortaya koymaları bizim için en büyük kıvançtır ve en büyük sevinçtir."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Akdemir Özışık da bir akademik yılı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle öğrencilerin çevrim içi eğitim sistemlerine alıştıklarını ve bu süreçte yeri geldiğinde kendilerine bile teknolojiyi öğrettiklerini anlatan Özışık, "Fakültemizin bu gururlu gününde, sevgili genç hekimlerimizi, onları büyük emek ve özveriyle bu aşamaya getiren ailelerini ve fakültemizin değerli hocalarını en içten dileklerimle kutluyorum. Öğrencilerimiz bu zorlu süreçte ellerinden gelen her türlü çabayı gösterip eğitimlerini tamamlayarak ayakta ve hayatta kaldılar. Değil ülkemizde dünyanın her yerinde çalışabileceklerini gösterdiler. Bugün mezun olabilirler ama onlar hep bizim çocuklarımız olarak kalacaklar. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Göstermiş olduğunuz fedakarlıklardan dolayı sizleri yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Mezun olan öğrenciler adına konuşan İngilizce Tıp dönem birincisi Ahsen Karakaya da aldıkları eğitim ve görev bilinci ile vatanın her yerinde en iyi şekilde görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkçe Tıp dönem birincisi İrem Özdağ ise tüm mezunların istedikleri şehirde ve istedikleri bölümde severek görev yapmalarını dilediğini belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyelerini, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş takdim etti.

Ardından dönem birincisi İrem Özdağ ve Ahsen Karakaya yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra hekimlik andını okuyan öğrencilere, diplomaları sosyal mesafe kurallarına uyularak verildi, tören çeşitli konserlerle devam etti.

Mezuniyet töreninde Çubuk Belediyesi de açtığı stantlarda davetlilere ücretsiz turşu, turşu suyu, vişne suyu ikram etti.

Ayrıca program boyunca öğrencilere, velilere ve davetlilere sıra almaksızın Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner