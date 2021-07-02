Aybastı'ya ilk kadın kaymakam atandı
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Aybastı'ya ilk kadın kaymakam atandı

Aybastı'ya ilk kadın kaymakam atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kararname ile Ordu'nun Aybastı ilçesine ilk kadın kaymakam ataması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kararname ile Ordu'nun Aybastı ilçesine ilk kadın kaymakam ataması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aybastı ilçesine kadın Kaymakam Şeyma Aktaş atanırken, Aktaş ile birlikte Ordu'da bulunan kadın kaymakamların sayısı ise 2'ye yükseldi. Aybastı'ya atanan Şeyma Aktaş, "Yeni görev yerim Ordu-Aybastı. Bu güzel ilçede de hayırlı başlangıçların ve hayırlı bitişlerin nasip olması dileğiyle" diyerek sevincini paylaştı. - ORDU

Aybastı'ya ilk kadın kaymakam atandı
Aybastı'ya ilk kadın kaymakam atandı
Aybastı'ya ilk kadın kaymakam atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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