Aybastı'da içme suyu hattı yenileniyor Ordu'nun Aybastı ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileniyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler'in mahallelerdeki içme suyu problemlerinin çözüme kavuşturulması yönündeki talimatları ile çalışmalarına hız veren OSKİ ekipleri Aybastı ilçesi Sarıyer mahallesinde yoğun mesai yapmaya devam ediyor.

19 ilçede yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, "Aybastı ilçesi Sarıyer mahallemizde daha önce ekiplerimiz tarafından yapılan 6 bin 500 metre içme suyu şebeke hattı ve 100 m3 depo yapılmıştı. Ancak mahallelerimizin diğer sokak ve hanelerine su iletiminde eskiyen ve ömrünü tamamlayan alt yapı nedeni ile sorunlar meydana geliyordu. OSKİ olarak bu sorunu kökten çözüme kavuşturmak için gerekli inşaat ve alt yapı çalışmalarına hız verdik. Sarıyer mahallemizde toplamda 8 bin 500 metre içme suyu şebeke hattı ve 1 adet 50 m3 depo yapımına başladık. Bu çalışmamızın şu ana kadar, 2 bin 500 metrelik kısmını tamamlandık. Kalan kısımlar için de ekiplerimiz yoğun mesai yapıyorlar. Tek amacımız vatandaşlarımıza kaliteli su sağlamak. Onun için de gece-gündüz çalışmalara devam ediyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA