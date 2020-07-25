Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
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Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün, Areda Survey araştırma şirketi yaptığı seçim anketinde, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" ifadelerini kullandı. Katılımcıların yüzde 48,7'si Erdoğan, yüzde 14,2'si ABB Başkanı Mansur Yavaş cevabını verirken İmamoğlu tercihinde bulunanların oranı yüzde 13,6 oldu.

25.07.2020 08:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 08:22

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Areda Survey, 2 bin 445 kişinin katılımıyla seçim anketi gerçekleştirdi. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48,7'sinin cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ı; yüzde 14,2 ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 13,6 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

EN YAKIN TAKİPÇİSİ MANSUR YAVAŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre; katılımcıların yüzde 14,2'si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy veririm derken, adı sık sık CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6'da kaldı.

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?

DEMİRTAŞ'IN OYLARI DÜŞÜYOR

2018 seçimlerinde yüzde 8,4 Selahattin Demirtaş ile yine aynı seçimde yüzde 7,29 oy alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e verilen destek de eridi. Areda'nın anketine göre katılımcıların yüzde 7,7'si Selahattin Demirtaş'a, yüzde 5,8'i ise Akşener'e oy vereceğini beyan etti.

YENİ PARTİLERE DESTEK DÜŞÜK

Ankette, AK Parti'den ayrılarak kurdukları partilerle yarışa dahil olan isimlerde yer aldı. Ankete katılanların yüzde 0,7'si Ali Babacan'a, yüzde 0,4'ü Ahmet Davutoğlu'na, yüzde 0,1'i ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e oy vereceğini bildirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu tercih edenlerin oranı da yüzde 0,4 oldu.

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?

Manşet

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