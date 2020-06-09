Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
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Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da

Son olarak 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde içinde Fetih Suresi okunmasıyla bir kez daha gündeme gelen Ayasofya'nın müze olarak mı kalacağı yoksa camiye mi döneceği Danıştay 10. Dairesi'nin 2 Temmuz'da yapacağı duruşmada belli olacak. Ayasofya'nın cami olmasını isteyenler ise Kariye Camii'ni örnek gösteriyor.

09.06.2020 08:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:34

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde içinde Fetih Suresi'nin okunduğu Ayasofya, bir kez daha tartışmaların odak noktası haline gelmişti. Yıllardır süre gelen "camiye çevrilsin, müze olarak kalsın" tartışmaları 2 Temmuz'da Danıştay 10. Dairesi'nde görülecek davayla netlik kazanacak.

"MİLLETİMİZ KARAR VERİR"

29 Mayıs günü Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasının ardından başlayan tartışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilebilir, Sultanahmet'te olduğu gibi. Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

ARAŞTIRIN TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı, bununla birlikte kurmaylarına da Ayasofya'yı müzeye çeviren 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararının iptalinin araştırılması için de talimat verdi.

DANIŞTAY'A BAŞVURU VAR

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ise daha önce 2005, 2008, 2012, 2015, 2016 yıllarının ardından 2020 yılında da Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararının iptali için Danıştay'a başvuru yaptı.

DURUŞMA 2 TEMMUZ'DA

Danıştay 10. Dairesi söz konusu derneğin başvurusunu görüşmek için 2 Temmuz'da toplanarak ve bir karar verecek.

KARİYE ÖRNEĞİ VAR

Danıştay'dan çıkacak karar merak edilirken Ayasofya'yı müzeye çeviren kararın iptali için daha önce yapılan başvuru reddedilmişti. Bununla birlikte Ayasofya'nın camiye çevrilmesini isteyenler ise Kariye Camii örneğini veriyor. Danıştay, 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camisi ile ilgili farklı bir emsal karara imza atmış ve iptal kararı vermişti.

Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da

Güncel Manşet

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