Ayasofya nerede, hangi ilçede? Ayasofya'ya nasıl gidilir?
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Ayasofya nerede, hangi ilçede? Ayasofya'ya nasıl gidilir?

Ayasofya konumu merak ediliyor. Danıştay'ın Ayasofya Müzesi'nini artık cami olarak kullanabilmenin önünü açmasının ardından Ayasofya Cami'ne nasıl gidilir sorusu aratılıyor. Danıştay 10. Dairesi 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Peki, Ayasofya hangi ilçede? Sultanahmet'e nasıl gidilir?

Ayasofya nerede, hangi ilçede? Ayasofya'ya nasıl gidilir?
11.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:21

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldıktan sonra cami olarak kullanıma açtığı Ayasofya, uzun yılların ardından Danıştay'ın 1934 tarihli kararı iptali ile yeniden eski günlerine dönecek. Ayasofya'ya nasıl gidilir? Yıllarca yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya nerede?

AYASOFYA NEREDE, HANGİ İLÇEDE?

Ayasofya ya da resmi adıyla Ayasofya-i Kebir Camii, İstanbul ili Fatih ilçesinde yani Avrupa yakasında yer alıyor. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür.

AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

1934 yılından bu yana müze olarak sayısız insanın ziyaretine uğrayan Ayasofya, 2020 yılı itibariyle cami şeklinde vatandaşların kullanımına sunuluyor. Ayasofya'nın bir kilise olarak 15 Ekim 360 tarihinde yapılmış olduğu biliniyor. Ünlü tarihi müzeye;

* Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı) hattı ile Sultanahmet durağı,

* Taksim'den füniküler ile Kabataş'tan tramvayla, Beşiktaş'tan otobüs ile veya yürüyerek Kabataş'a gelip, Kabataş'tan da tramvay ile,

* Üsküdar veya Kadıköy'den, önce şehir hatları vapurları ile Eminönü'ne gelip, Eminönü'nden de tramvay ile,

* Marmaray veya tren ile Sirkeci durağından yine tramvay ile Sultanahmet'e ulaşım sağlanabilir.

* Halkalı-Sirkeci Banliyö Tren hattı ile Sirkeci'ye, buradan da tramvay hattıyla Ayasofya Müzesi'ne ulaşılabilir.

* Ayrıca otobüs hatları ile de Ayasofya'ya gitmem mümkün:81 - BN1 - BN2 - 1453 - TB1 - TB2 - 28T - 90B - 97G.

SULTANAHMET'E NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından Sultanahmet'e, Kabataş ya da Eminönü'nden sonra tramvayla Sultanahmet'e ulaşılabilir. Taksim yönünden otobüs, metro ya da tramvayla Sultanahmet'e gelinebilir. Yenibosnadan, metrobüsle Zeytinburnu'na gidilir. Zeytinburnu'ndan da, Tramvayla yine Sultanahmet'e ulaşmak mümkün.

AYASOFYA CAMİ KONUMU

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